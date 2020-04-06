Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко назвав карантин через пандемію коронавірусу у Чеченській Республіці "найжорсткішим і найбільш правильним".

При цьому він зазначив, що обмеження ніяк не вплинули на його тренування і підготовку до бою з Магомедом Ісмаїловим.

Instagram Олександра Емельяненко

"Мені пощастило більше, ніж іншим: я перебуваю у Рамзана Кадирова, тут все ізольовано, все закрито, і в спортзалі крім мене більше нікого немає. У Чечні, як і по всій Росії, введено карантин. Закрито спортзали, ресторани, магазини, з 8 вечора до 8 ранку введено комендантську години. Щоб запобігти цій епідемії – цій напасті, яка обрушилася на весь світ. У Чечні найжорсткіший і найправильніший карантин. Рамзан ввів жорсткі заходи, щоб побороти вірус", – сказав Ємельяненко в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алекесандр Ємельяненко показав відео, на якому він знаходиться під крапельницею.

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