Ємельяненко наїхав на майбутнього суперника і нарвався на жорстку відповідь

Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко домовився про бій з ексчемпіоном Bellator у середній вазі Олександром Шлеменком, але не зійшовся з ним у гонорарах і наїхав на нього в Instagram.

"Шлеменко, а ще ти говориш, що ти не бзд*ло. Конкретне ти бзд*ло! Мені стало відомо, яку суму ти запросив за бій зі мною. Ти за всю історію виступів у змішаних єдиноборствах стільки не заробив. У тебе совість є? Опустися на землю. Одягай рукавички, давай поб'ємося", – сказав він.

Олександр Ємельяненко кадр з відео

У відповідь на це Шлеменко запросив Ємельяненка до нього в Омськ, щоб особисто з'ясувати стосунки.

"Слухай, Ємельяненко. Ти хлопчика знайшов чи що? Якщо ти хочеш надіти рукавички або без рукавичок, щось з'ясувати, побитися – без проблем. Приїжджай до нас у місто Омськ. Я тебе гідно тут зустріну. Але ти ж зібрався тут грошей заробити і бій намалювати собі зі своїми друзями з РЕН ТВ. Так що гонорар вам був озвучений, ви його знаєте", – відповів Шлеменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій Олександра Емельяненка мав відбутися у Москві проти Магомеда Ісмаїлова, але був перенесений на нову дату через коронавірус.

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