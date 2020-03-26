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26 березня • оновлено в 15:00
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Ємельяненко наїхав на майбутнього суперника і нарвався на жорстку відповідь

1.3т
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Російський боєць MMA Олександр Ємельяненко домовився про бій з ексчемпіоном Bellator у середній вазі Олександром Шлеменком, але не зійшовся з ним у гонорарах і наїхав на нього в Instagram.

"Шлеменко, а ще ти говориш, що ти не бзд*ло. Конкретне ти бзд*ло! Мені стало відомо, яку суму ти запросив за бій зі мною. Ти за всю історію виступів у змішаних єдиноборствах стільки не заробив. У тебе совість є? Опустися на землю. Одягай рукавички, давай поб'ємося", – сказав він.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

кадр з відео

У відповідь на це Шлеменко запросив Ємельяненка до нього в Омськ, щоб особисто з'ясувати стосунки.

"Слухай, Ємельяненко. Ти хлопчика знайшов чи що? Якщо ти хочеш надіти рукавички або без рукавичок, щось з'ясувати, побитися – без проблем. Приїжджай до нас у місто Омськ. Я тебе гідно тут зустріну. Але ти ж зібрався тут грошей заробити і бій намалювати собі зі своїми друзями з РЕН ТВ. Так що гонорар вам був озвучений, ви його знаєте", – відповів Шлеменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний бій Олександра Емельяненка мав відбутися у Москві проти Магомеда Ісмаїлова, але був перенесений на нову дату через коронавірус.

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Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
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Fest Glober
Fest Glober
Здибалися якось на російській падваротні одне подерте мурло з вшивим єнотом: -сишиш ти алєнь - дісюда ласяра.
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лорсанукаев заур
лорсанукаев заур
Саша,прекрати свой харассмент))) оставь шлема в покое))
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Спорт Інші види спорту

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