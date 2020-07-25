Ємельяненко - Ісмаїлов: опубліковано відео нокауту

Російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко сенсаційно програв Магомеду Ісмайлову в головному бою шоу Absolute Championship Akhmat АСА-107, яке пройшло в Сочі.

Дагестанський боєць домінував протягом усього бою. У третьому раунді Ісмаїлов здобув перемогу технічним нокаутом.

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На рахунку 34-річного Ісмаїлова стало 15 перемог, 2 поразки і одна нічия. У 38-річного Ємельяненка 28 перемог, восьмої поразки і одна нічия.

Пізніше було опубліковано повне відео цієї зустрічі. Крім того, з'явився лаконічний коментар Олександра.

Ісмаїлов кинув виклик Ємельяненку в грудні 2019 року. Поєдинок повинен був відбутися в квітні. Однак через пандемію турнір за участю бійців було вирішено відкласти.