Ексглава Міжнародної федерації легкої атлетики розкрив допінгові махінації Росії

Колишній президент Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) Ламін Діак зізнався, що приховував позитивні допінг-проби російських спортсменів перед Олімпіадою-2012.

Як повідомляє видання Газета.ру, завдяки мовчанню сенегальського чиновника 23 росіянина, які порушили допінгові правила, змогли уникнути дискваліфікації та взяли участь в Олімпійських іграх 2012 року і чемпіонаті світу-2013 Москві.

"Мені необхідно було зберегти фінансове здоров'я і репутацію організації, і я був готовий заради цього піти на компроміс", – пояснив Діак свої дії.

Чиновника звинувачують у хабарництві і відмиванні грошей. За час своєї роботи в організації з 1999 по 2015 рік сенегалець вимагав у Росії прямо або через посередників 3,9 мільйона доларів за приховування позитивних допінг-проб. Свою провину в цьому він заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) була тимчасово позбавлена членства в World Athletics, а її спортсмени незабаром можуть залишитися без можливості виступати навіть під нейтральним прапором.