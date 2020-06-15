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Ексглава Міжнародної федерації легкої атлетики розкрив допінгові махінації Росії

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
Ламін Діак

Ламін Діак

Колишній президент Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics) Ламін Діак зізнався, що приховував позитивні допінг-проби російських спортсменів перед Олімпіадою-2012.

Як повідомляє видання Газета.ру, завдяки мовчанню сенегальського чиновника 23 росіянина, які порушили допінгові правила, змогли уникнути дискваліфікації та взяли участь в Олімпійських іграх 2012 року і чемпіонаті світу-2013 Москві.

"Мені необхідно було зберегти фінансове здоров'я і репутацію організації, і я був готовий заради цього піти на компроміс", – пояснив Діак свої дії.

Чиновника звинувачують у хабарництві і відмиванні грошей. За час своєї роботи в організації з 1999 по 2015 рік сенегалець вимагав у Росії прямо або через посередників 3,9 мільйона доларів за приховування позитивних допінг-проб. Свою провину в цьому він заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) була тимчасово позбавлена членства в World Athletics, а її спортсмени незабаром можуть залишитися без можливості виступати навіть під нейтральним прапором.

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