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22 березня • оновлено в 20:46
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Ексчемпіона MMA Гліана Алвеша вбили в Бразилії

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Боєць змішаного стилю (MMA) Глiан Алвеш, який вигравав у 2018 році промоушен Shooto! Brazil, помер від вогнепальних поранень, отриманих в результаті пограбування в Бразилії.

Зловмисники поранили 26-річного бразильця в живіт і в ногу. Алвеша встигли доставити в лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати життя спортсмена. Співробітники поліції приступили до розслідування. За їхніми даними, до вбивства бійця причетні двоє людей.

На рахунку Алвеша 13 перемог і п'ять поразок. Свій останній поєдинок бразилець провів в серпні 2019-го, поступившись суддівським рішенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії по MMA (версія Fight Nights), майстер спорту країни по самбо, тайського боксу та рукопашного бою помер у віці 27 років.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
Місце
Бразилія
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