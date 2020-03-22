Боєць змішаного стилю (MMA) Глiан Алвеш, який вигравав у 2018 році промоушен Shooto! Brazil, помер від вогнепальних поранень, отриманих в результаті пограбування в Бразилії.

Brazilian MMA prospect & former Shooto Brazil + JF Fight titleholder 26-year old Glyan Alves was shot thrice and killed Tuesday night in Juiz Fora, Brazil.



He was a Madridista. #RIP pic.twitter.com/pK2xnWPXYD - M • A • J (@Ultra_Suristic) March 19, 2020

Зловмисники поранили 26-річного бразильця в живіт і в ногу. Алвеша встигли доставити в лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати життя спортсмена. Співробітники поліції приступили до розслідування. За їхніми даними, до вбивства бійця причетні двоє людей.

На рахунку Алвеша 13 перемог і п'ять поразок. Свій останній поєдинок бразилець провів в серпні 2019-го, поступившись суддівським рішенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Росії по MMA (версія Fight Nights), майстер спорту країни по самбо, тайського боксу та рукопашного бою помер у віці 27 років.

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