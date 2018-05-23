Екс-боєць UFC випробував на собі страшні тортури

Колишній середньоваговик UFC (змішані єдиноборства) Тім Кеннеді, який пройшов службу в елітному загоні Зелених беретів в армії США, випробував на собі тортури водою. У використанні тортур звинувачують Джину Хаспел - головного кандидата на пост глави ЦРУ.
Утоплення водою - це вид тортур, який використовується для допиту підозрюваних. Людину поміщають під нахилом 10-20 градусів, накидають тонку ганчірку на голову і заливають воду. У допитуваного створюється враження, що він тоне.
Багато людей жорстко критикують Джину, вважаючи тортури неприпустимим засобом отримання інформації в наше гуманне час. У своєму Instagram Кеннеді виклав відео, де проходить дану процедуру.
We did this yesterday for almost 45 minutes. The average pour was anywhere from 10 to 60. They would not tell me when they were going to put the towel on they would just smash it on my face and start pouring . You can not hold your breath while they do it because the water runs down your sinuses . The water run hrough your eyes, down your nose, and pools at the back of your throat. It was a baptism in freedom. It's not torture !!!! Hell we had elk tacos and wine afterwards. #waterboarding
"Вчора робили це майже 45 хвилин. Тримали натиск 10-60 секунд без перерви. Вони не говорили мені, коли накинуть рушник і почнуть. Це не тортури! Чорт, та одразу після цього ми лопали тако з вином", - підписав ролик автор.
Трохи пізніше боєць підкреслив своє лояльне ставлення до такої практики:
"Багато людей кажуть, що це катування і використовувати її - аморально. Але вони не розуміють, про що говорять. У вас виникає відчуття, що ви тонете, але насправді це не так. Утоплення - це коли вода потрапляє в легені, вірно? Але при цих "тортурах" вода заливається вам в рот і ніс, але не потрапляє в легені. Це неприємна, але ефективна процедура", - зазначив він.
Кеннеді орієнтується на власний досвід, отриманий під час служби в підрозділі зелених беретів.
"Я бачив справжні тортури, знаходив людей з відрізаними пальцями. Бачив людей з відрізаними грудними м'язами. Бачив людей з відрізаними століттями, щоб вони дивилися, як вбивають їх сім'ї. Це - тортури. А то про що вони говорять - просто водичка, яку ллють тобі на обличчя", - підсумував Кеннеді.
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