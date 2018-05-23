Екс-боєць UFC випробував на собі страшні тортури

Колишній середньоваговик UFC (змішані єдиноборства) Тім Кеннеді, який пройшов службу в елітному загоні Зелених беретів в армії США, випробував на собі тортури водою. У використанні тортур звинувачують Джину Хаспел - головного кандидата на пост глави ЦРУ.

Утоплення водою - це вид тортур, який використовується для допиту підозрюваних. Людину поміщають під нахилом 10-20 градусів, накидають тонку ганчірку на голову і заливають воду. У допитуваного створюється враження, що він тоне.

Багато людей жорстко критикують Джину, вважаючи тортури неприпустимим засобом отримання інформації в наше гуманне час. У своєму Instagram Кеннеді виклав відео, де проходить дану процедуру.

"Вчора робили це майже 45 хвилин. Тримали натиск 10-60 секунд без перерви. Вони не говорили мені, коли накинуть рушник і почнуть. Це не тортури! Чорт, та одразу після цього ми лопали тако з вином", - підписав ролик автор.

Трохи пізніше боєць підкреслив своє лояльне ставлення до такої практики:

"Багато людей кажуть, що це катування і використовувати її - аморально. Але вони не розуміють, про що говорять. У вас виникає відчуття, що ви тонете, але насправді це не так. Утоплення - це коли вода потрапляє в легені, вірно? Але при цих "тортурах" вода заливається вам в рот і ніс, але не потрапляє в легені. Це неприємна, але ефективна процедура", - зазначив він.

Кеннеді орієнтується на власний досвід, отриманий під час служби в підрозділі зелених беретів.

"Я бачив справжні тортури, знаходив людей з відрізаними пальцями. Бачив людей з відрізаними грудними м'язами. Бачив людей з відрізаними століттями, щоб вони дивилися, як вбивають їх сім'ї. Це - тортури. А то про що вони говорять - просто водичка, яку ллють тобі на обличчя", - підсумував Кеннеді.

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