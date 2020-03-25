Триразова призерка Олімпійських ігор із плавання Юлія Єфімова розповіла, що потрібно робити, щоб уникнути зараження коронавірусом.
Юлія Єфімова
@ pryanya93
"Якщо є можливість, не виходьте на вулицю. Особливо уникайте громадських місць, а дітям не дозволяйте відвідувати ігрові майданчики. Частіше мийте руки, а краще ходите в рукавичках. Хоча зараз ні їх, ні масок практично не знайти. Якщо є така можливість, щодня періть одяг, в якому виходили з дому", – заявила Єфімова в інтерв'ю RT.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Єфімова похвалилася в Instagram своєю відвертою фотографією, зробленою на Гаваях.
У кадрі 27-річна спортсменка зображена топлес. Її оголені груди прикривають лише леї – традиційні гавайські квіткові намиста.
Раніше легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого був діагностований коронавірус особливо відзначив у себе сильний біль і тиск у грудях.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".