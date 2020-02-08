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9 лютого • оновлено в 03:18
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Джонс – Рейєс: де дивитися онлайн UFC 247

3.2т
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Лидер рейтинга Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) незалежно від вагової категорії американець Джон Джонс 8 лютого проведе захист титулу у напівважкій вазі.

На арені Toyota Centre в американському Х'юстоні Джонс у межах другого номерного турніру року UFC 247 поб'ється зі своїм співвітчизником Домініком Рейєсом. Орієнтовний час початку головної події вечора – 6:00 воскресіння, 9 лютого, за київським часом.

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Джонс – Рейєс

Джонс – Рейєс

Побачити один з найбільш очікуваних боїв року можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. Крім того, показ поєдинку у своїй ефірній сітці запланували британський BTSport і грузинський Adjarasport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько і тренер російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова різко відповів на питання журналіста про реванш бійця з ірландською зіркою Конором МакГрегором.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Місце
США Х'юстон
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