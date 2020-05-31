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31 травня • оновлено в 11:49
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Два нокдауни: ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі розгромили на турнірі UFC on ESPN 9

3.2т
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Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) американець Тайрон Вудлі зазнав розгромної поразки від Гілберта Бернса.

Вудлі (праворуч) - Бернс

Вудлі (праворуч) - Бернс

Головний бій у напівсередній вазі турніру UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі завершився одноголосним рішенням суддів на користь 33-річного бразильця: 50-45, 50-44, 50-44.

Вудлі (зліва) - Бернс

Вудлі (зліва) - Бернс

Вудлі (праворуч) - Бернс

Вудлі (праворуч) - Бернс

Уже в першому ж розміні з Бернсом Тайрон потрапив у нокдаун із клінчу. Після цього Гілберт налетів на 38-річного опонента в партері і жорстко бив його кілька хвилин. За цей час бразилець розсік супернику ліктем брову і зібрав чудову статистику за значимими ударами: 25-2.

У другій п'ятихвилинці Гілберт працював першим номером і зміг провести тейкдаун. Третій раунд пройшов у спокійному темпі, а в четвертому Гілберт знову похитнув Вудлі, відправивши того в другий нокдаун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США Лас-Вегас
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