До збірної Росії в готель підселили ''біологічну зброю''

До збірної Росії з лижних гонок, яка знаходиться на зборі в італійському Валь Сеналес підселили хворого норвежця. Знаменитий лижник Петтер Нортуг був ізольований від основної команди і переселений в будівлю, де розміщувалися російські спортсмени.

Петтер Нортуг Thibaut / NordicFocus

Пізніше в цей же готель заселилися атлети з Фінляндії і Швейцарії.

"Дуже дивно, що Норвегія так вчинила. Вони прекрасно знали, що в цьому готелі вже живуть збірні Росії та Фінляндії. А тепер ось ще й ми приїхали", - розповів швейцарець Даріо Колонья.

"Якщо він бояться, що Нортуг кого-небудь заразить, то це дуже дивне рішення. Тут поруч дуже багато інших готелів. У нас теж один спортсмен захворів, і ми переселили його вниз, з висоти в 2000 м на рівень 600 м. Я не лікар, але впевнений, що так завжди роблять, коли хтось захворіє на висотних збори", - цитує sports.ru тренера збірної Росії Маркус Крамер.

"Ми не знали, що в тому готелі живуть інші спортсмени. Ми шкодуємо про це. Спробуємо переселити його куди-небудь ще. Звичайно, ми це зробили не спеціально. Нам шкода. Ми просто хотіли переселити Нортуга якомога швидше. Він уже раніше жив в цьому готелі, та й його батьки там зупинилися ", - прокоментував ситуацію тренер збірної Норвегії з лижних гонок Арільд Монс.

У коментарях російські вболівальники висміяли інцидент, назвавши Нортуга "біологічною зброєю".

Нагадаємо, що не так давно зірка збірної Росії розповів про ставлення до росіян в Європі.