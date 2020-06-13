Головна Новини
13 червня • оновлено в 21:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Дівчина-боєць ММА Джессіка Ай забула сходити в туалет перед поєдинком і поплатилася

8.4т
Читати матеріал російською

Знаменита американська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джессіка Ай (15-7) не вклалася в ліміт напівсередньої вагової категорії на 90 грамів

Інцидент стався перед поєдинком з співвітчизницею Синтiєю Кальвiльо на турнірі UFC on ESPN 10, який відбудеться в ніч на неділю, 14 червня.

33-річна спортсменка в себе в Instagram принесла вибачення і пояснила таку невдачу тим, що не сходила в туалет перед церемонією зважування.

"У залі було холодно, і я замерзла. Зараз на моєму тілі взагалі немає жиру, тим більше після сушки. Я перепрошую за надмірну вагу в 0,2 фунта. У мене від цього навіть зриває дах. Мені слід було попiсяти, перед тим як вставати на ваги", – написала 33-річна американка.

Незважаючи на провал процедури зважування, бій Ай, який повинен стати головним поєдинком вечора, скасований не буде. Ай оштрафована на 25 відсотків від гонорару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська красуня з UFC Пейдж ВанЗант опублікувала фотографію голого тренування з хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA.

Знімок з нічних занять, опублікований в її Instagram, зібрав майже 125 тисяч лайків.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
UFC MMA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – 430 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Illuminar
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
HONORIS
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.44 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Sprout
Победа Virtus.pro
1.55 Сделать ставку
OG
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Heroic
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,48 Сделать ставку
Атлетик
VS
Атлетико
Атлетик не проиграет и тотал меньше 2.5
2.23 Сделать ставку
Колос
VS
Шахтер
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.74 Сделать ставку
Александрия
VS
Десна
Второй тайм результативнее первого
2.17 Сделать ставку
Альбасете
VS
Альмерия
Победа Альмерии с форой (0)
1.85 Сделать ставку