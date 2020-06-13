Знаменита американська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джессіка Ай (15-7) не вклалася в ліміт напівсередньої вагової категорії на 90 грамів

Інцидент стався перед поєдинком з співвітчизницею Синтiєю Кальвiльо на турнірі UFC on ESPN 10, який відбудеться в ніч на неділю, 14 червня.

33-річна спортсменка в себе в Instagram принесла вибачення і пояснила таку невдачу тим, що не сходила в туалет перед церемонією зважування.

"У залі було холодно, і я замерзла. Зараз на моєму тілі взагалі немає жиру, тим більше після сушки. Я перепрошую за надмірну вагу в 0,2 фунта. У мене від цього навіть зриває дах. Мені слід було попiсяти, перед тим як вставати на ваги", – написала 33-річна американка.

Незважаючи на провал процедури зважування, бій Ай, який повинен стати головним поєдинком вечора, скасований не буде. Ай оштрафована на 25 відсотків від гонорару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська красуня з UFC Пейдж ВанЗант опублікувала фотографію голого тренування з хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA.

Знімок з нічних занять, опублікований в її Instagram, зібрав майже 125 тисяч лайків.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!