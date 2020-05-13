Де дивитися UFC Fight Night 171: розклад трансляцій

В ніч із 13 на 14 травня на "Вістар Ветеранс Меморіал Арена" у Джексонвіллі, Флорида, США відбудеться черговий івент Абсолютного бійцівського чемпіонату – UFC Fight Night 171.

Головним боєм турніру стане бій напівважковаговиків Ентоні Сміта (3-тє місце в дивізіоні) і Гловера Тейшейри (9-е). У со-головнiй події зійдуться Бен Ротвелл і Овінс Сен-Прю, який підніметься на одну вагову категорію.

Пряма трансляція UFC Fight Night 171 буде доступна на стрімінговому сервісі UFC Fight Pass, на мультимедійній платформі Wink, на каналі UFC TB для користувачів інтерактивного телебачення "Ростелеком" і супутникового ТБ від "Триколор", а також у прямому ефірі на телеканалі РЕН ТВ, починаючи з 04:00 за київським і московським часом.

Повний кард UFC Fight Night 171:

Чейз Шерман (США) - Ісаак Вілльянуева (США)

Хантер Азур (США) - Брайан Келлехер (США) - напівлегка вага

Габріель Бенітес (Мексика) - Омар Моралес (Венесуела)

Сіджара Юбенкс (США) - Сара Морас (Канада) - жіноча найлегша вага

Майкл Джонсон (США) - Тіаго Мойсес (Бразилія) - легка вага

Андрій Орловський (Білорусь) - Філіпе Лінс (Бразилія) - важка вага

Основний кард

Карл Роберсон (США) - Марвін Ветторрі (Італія) - середня вага

Рей Борг (США) - Ріки Симон (США) - найлегша вага

Дрю Добер (США) - Олександр Ернандес (США) - легка вага

Бен Ротвелл (США) - Овінс Сен-Прю (США) - напівважка вага

Ентоні Сміт (США) - Гловер Тейшейра (Бразилія) - напівважка вага.

Як повідомляв OBOZREVATEL,10 травня Тоні Фергюсон зазнав сенсаційної поразки вперше за вісім років, поступившись Джастіну Гетжі.

У со-головному бою Генрі Сехудо здобув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

У ще одній зустрічі француз Френсіс Нган здобув ефектну перемогу нокаутом над сурінамцем Жаірзіньо Розенструйком.

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