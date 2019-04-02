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"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал

1.4тЧитати матеріал російською

Коментатор Дмитро Губернієв різко висловився на адресу голови Федерації лижних гонок Росії Олени Вяльбе, після її пропозиції заборонити лижникам РФ користуватися соцмережами на час змагань.

Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

ТАСС

"Якщо вона так говорить, то давайте ми заборонимо такого президента Федерації лижних гонок. Тому що це маячня. До побачення! Хоча, якщо ще є питання... Давайте повернемося до довоєнних автомобілів, наприклад. Кожен спортсмен сам себе обмежує в чомусь. Навіщо вводити загальні обмеження?" – сказав Губернієв.

"Давайте заборонимо такого коментатора, користі в мільйон разів більше буде", - відреагували юзери в мережі.

"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал
Новини
"Б*дло тупориле": "д*біл Губернієв" нарвався в Росії

Нещодавно дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов лайкнув коментар із проханням замінити коментатора Дмитра Губернієва в ефірах із чемпіонату світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники почали вимагати звільнити Губернієва за наклеп на адресу чемпіона світу з біатлону Антона Бабікова.

Раніше Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

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Тема
лижні гонки
Особа
Дмитро Губернієв
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