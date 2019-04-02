"Давайте заборонимо такого президента": Губернієв потрапив у скандал

Коментатор Дмитро Губернієв різко висловився на адресу голови Федерації лижних гонок Росії Олени Вяльбе, після її пропозиції заборонити лижникам РФ користуватися соцмережами на час змагань.

Дмитро Губернієв ТАСС

"Якщо вона так говорить, то давайте ми заборонимо такого президента Федерації лижних гонок. Тому що це маячня. До побачення! Хоча, якщо ще є питання... Давайте повернемося до довоєнних автомобілів, наприклад. Кожен спортсмен сам себе обмежує в чомусь. Навіщо вводити загальні обмеження?" – сказав Губернієв.

"Давайте заборонимо такого коментатора, користі в мільйон разів більше буде", - відреагували юзери в мережі.

Нещодавно дворазовий чемпіон світу з лижних гонок Сергій Устюгов лайкнув коментар із проханням замінити коментатора Дмитра Губернієва в ефірах із чемпіонату світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники почали вимагати звільнити Губернієва за наклеп на адресу чемпіона світу з біатлону Антона Бабікова.

Раніше Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

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