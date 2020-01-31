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31 січня • оновлено в 16:40
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"Чужий прапор": в Росії жорстко наїхали на Олімпійський комітет

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Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлев назвав рішення про відсторонення РФ від Олімпіади в Токіо "спланованою акцією" проти країни.

"Ситуація з Олімпіадою – заздалегідь спланована проти нас акція. Ангажована історія. Мета не розібратися, а відсторонити. Позиція федерації та спортсменів – не їхати на Олімпіаду без прапора та гімну", – цитує слова Кремлева агентство RT.

Умар Кремлев

Умар Кремлев

XSport

Проте, глава ФБР зазначив, що спортсмени поїдуть на змагання, якщо буде отримано відповідну вказівку зверху, додавши, що прапор Олімпійського комітету – "чужий прапор".

"Але якщо країна, керівництво скаже їхати - ми поїдемо, будемо битися та робити все для перемоги. Наша головна задача – представляти інтереси своєї країни. Прапор олімпійського комітету – це чужий прапор. Це неправильно, не заради нього наші предки жили та помирали", – заявив Кремлев.

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Олімпіади-2020 допінговий скандал
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасия была послана на .уй значит нех пизд.ть а молча надо топать нах.
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Гоша Злой
Гоша Злой
ваши предки жили и умирали не за аквафреш а за пролетарский красный флаг) учите историю....так что запросто можете выйти на Олимпиаде с красным флагом предков)
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