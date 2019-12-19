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19 грудня • оновлено в 17:48
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"Чи є сенс": Хабіб зробив сенсаційну заяву про кар'єру

1.4т
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Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов заявив, що бій проти Тоні Фергюсона у квітні може стати для нього останнім у кар'єрі.

"Я не хочу зараз замислюватися про майбутнє, потрібно ще дожити до квітня і виграти бій проти Тоні Фергюсона. Після нього ми сядемо і подумаємо про те, що далі. Ми подумаємо, чи є сенс продовжувати битися. Гроші завжди залишаться рушійною силою, але чи будуть вони мені потрібні? Ми подивимося", – заявив Нурмагомедов агентству BJPenn.com.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

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Він також додав, що, незважаючи на чутки про матч-реванш проти Конора МакГрегора, він повністю зосереджений на поєдинку проти Фергюсона, після якого буде приймати рішення про своє майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов розповів про дивне бажання, яке з'явилося у нього після першого бою проти МакГрегора.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тонi Фергюсон
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