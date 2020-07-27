Чемпіонка Європи розповіла про розруху у Криму: спортивні підсумки 26 липня

Чемпіонка Європи з фігурного катання Олександра Бойкова розповіла про поїздку в Крим, а український футболіст Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 26 липня.

Крім того, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко показав, як відпочиває з сім'єю. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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