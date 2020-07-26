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Чемпіонка Європи про Крим: розруха і бідність в цих краях відштовхують і викликають співчуття

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
6,6 т.
Олександра Бойкова

Олександра Бойкова не змогла стримати емоцій від відвідування півострова.

Знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Криму, шокував рівень життя на півострові.

Титулована 18-річна спортсменка їхала 4,5 години від Ялти до Нового світу, і була вражена станом транспортних розв'язок і відсутністю інфраструктури.

"По дорозі ти проїжджаєш кілька містечок, і, чесно кажучи, стає шкода тих людей, які в них живуть. Ось ти живеш на березі моря, і, здається, що краще нічого і не уявити. Але та розруха і бідність, що панують в цих краях, просто відштовхує і викликає жаль. Немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам там просто нема чим зайнятися", – написала дівчина в Instagram.

Олександра Бойкова шокована ситуацією в Криму

Олександра Бойкова шокована ситуацією в Криму Instagram Олександри Бойкової

Бойкова виступає в парі з Дмитром Козловським. Вони стали чемпіонами Європи 2020 року, бронзовими призерами чемпіонату Європи-2019, чемпіонами Росії-2020 і срібними призерами юніорського чемпіонату світу-2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бойкова знялася в купальнику після здачі Єдиного державного іспиту (ЄДІ)

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