Чемпіонат Німеччини зупинили після смертельної трагедії

Учасник чемпіонату Німеччини з ралі німець Кай Гюнтер з команди Renault помер у віці 48 років після події під час проходження траси.

Автомобіль Гюнтера врізався в дерево під час етапу в місті Цвіккау, повідомляє TACC з посиланням на місцеві ЗМІ.

Кай Гюнтер Focus

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, був доставлений в лікарню з серйозними травмами. Про його стан в даний момент не повідомляється. Відзначається, що інші учасники ралі не постраждали.

Організатори ралі опублікували заяву, в якій підтвердили загибель Гюнтера і висловили глибокі співчуття рідним і близьким потерпілих. Подальші заїзди етапу були скасовані.

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