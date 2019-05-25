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Чемпіонат Німеччини зупинили після смертельної трагедії

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Учасник чемпіонату Німеччини з ралі німець Кай Гюнтер з команди Renault помер у віці 48 років після події під час проходження траси.

Автомобіль Гюнтера врізався в дерево під час етапу в місті Цвіккау, повідомляє TACC з посиланням на місцеві ЗМІ.

Кай Гюнтер

Кай Гюнтер

Focus

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, був доставлений в лікарню з серйозними травмами. Про його стан в даний момент не повідомляється. Відзначається, що інші учасники ралі не постраждали.

Організатори ралі опублікували заяву, в якій підтвердили загибель Гюнтера і висловили глибокі співчуття рідним і близьким потерпілих. Подальші заїзди етапу були скасовані.

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Німеччина
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Искренние соболезнования родным, друзьям и поклонникам.
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леня зе
леня зе
Тамбовцев Олег, не думаю ,что оные читают OBOZ .LOL
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