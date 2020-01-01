Чемпіон з Криму, який втік до Росії, дискваліфікований за мельдоній

Севастопольський спортсмен Валентин Попов, який виграв у 2016 році чемпіонат Росії з велоспорту МТБ (маунтінбайк) в дисципліні "швидкісний спуск" (даунхіл), дискваліфікований за допінг.

Валентин Попов Фото з архіву спортсмена

Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу РУСАДА, в крові Попова виявлений мельдоній. Термін дискваліфікації велосипедиста закінчиться 5 вересня 2023 року. Попов став 37-м спортсменом з Росії, якого покарали за цей препарат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на мельдоній попалися знамениті російські спортсмени: боксер Олександр Повєткін і тенісистка Марія Шарапова.

Нагадаємо, що 9 грудня через допінг-скандал російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань на 4-річний термін.

Пізніше WADA озвучило офіційне рішення по Росії на Євро-2020.

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