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15 березня • оновлено в 17:29
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Чемпіон світу з Росії захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі

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Дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий в спортивному світі як Вовк-хан із захопленням порівняв президента Росії Володимира Путіна з Йосипом Сталіним.

"Ми часто бачимо і чуємо, що керівники країн – всемогутні люди, що вони все можуть і все контролюють. У всіх проблемах і бідах звинувачують їх. Розумні люди розуміють, що це не зовсім так. Сьогодні я хочу провести паралель між двома керівниками країн, між вождем СРСР Сталіним і президентом Росії В. Путіним. Обидва цi керівника є домінуючими політиками світу свого часу. Обидва керівника з колін підняли і закріпили країну. Я захоплений вчинком і сміливістю президента Росії В. Путіна. Путін робить дуже важливий і потрібний крок для країни і для народу, реформуючи Конституцію країни", - написав ексбоєць у себе в Instagram.

Шановні друзі! Ми часто бачимо і чуємо, що керівники країн – всемогутні люди, що вони все можуть і все контролюють. У всіх проблемах і бідах звинувачують їх. Розумні люди розуміють, що це не зовсім так. Сьогодні я хочу провести паралель між двома керівниками країн, між вождем СРСР Сталіним і з президентом Росії В. Путіним. Обидва цих керівника є домінуючими політиками світу свого часу. Підкреслюю свого часу. Обидва керівники з колін підняли і закріпили країну. Однак, навіть маючи таку політичну силу в світі і величезну підтримку свого народу, обидві лідери не такі могутні, як деякі уявляють собі. Ось вам правдивий приклад. У 1952 році, на 19 з'їзді КПРС Й.Сталін озвучив початок реформу КПРС, де він хотів відсунути партію від управління країною, даючи їй функції тільки підготовки кадрів і ідеологією. Однак, засиділася комуністи, які звикли командувати в країні і при цьому не нести ні за що відповідальність, стали в позу, і згодом всемогутнього Сталіна акуратно відправили на той світ. Сьогодні в нашій країні найбільш обговорювана тема – це реформа Конституції країни. Реформа Конституції обговорюється серед усіх верств народу, від малого до великого. Я захоплений вчинком і сміливістю президента Росії В. Путіна. Путін робить дуже важливий і потрібний крок для країни і для народу, реформуючи Конституцію країни. Як ви знаєте, в 90 роки Конституція країни була написана за межами країни, і привезена в Росію під органну музику Баха і передана для затвердження до законодавчих органів під назвою "приїхали кухарі на конкурс". Це конституція влаштовувала і влаштовує всіх, хто ковбасить гроші в Росії, чиї діти і сім'ї живуть за кордоном за рахунок Росіян. Хто підготував житло і місце проживання для подальшого життя за межами країни. Це заможні і сильні люди, які в більшій мірі володіють капіталом і знаходяться в виконавчих і законодавчих органах. Сьогодні можна вважати, що Президент Росії В.В. Путін відкрито оголосив війну цим людям, як свого часу І. Сталін партпрацівникам СРСР. Поки йдуть серйозні закулісні дебати, але противники реформи конституції, тобто Путіна ще не показали своє справжнє осіб

Публікація від Gamzathanov Magomedhan (@volk_han)

Опублікувавши хвалебний пост у себе в Instagram 58-річний дагестанець отримав бурю негативу в коментарях.

"Волк-хан, ганьба вам. Відписка! Ви захищаєте людину, яка не поважає державу, конституцію і тим більше народ! Він і його зграя грабують Росію вже 20 років", - пишуть користувачі.

Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі
Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі
Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі
Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі
Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі
Чемпіон з РФ захопився Сталіним і Путіним, отримавши відповідь у мережі

Потім дагестанець опублікував ще один пост, де зазначив, що від його сторінки відписався онук Сталіна:

"Шановні друзі! Після вчорашнього поста від мене відписалися близько 100 осіб, в тому числі і внук І. Сталіна Яків Джугашвілі. Вибачте, не догодив. Не догодив, тому що пишу сам і суто особиста думка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Росії Сергій Юран принизив Україну і футболіста збірної Романа Яремчука за його слова після перемоги над збірною Португалії в кваліфікації Євро-2020.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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сибирский ватник
сибирский ватник
для кого то Сталин тиран,для кого то Отец народов.А вот вы ,в своем окружении много народа пострадавших от сталинского режима знаете?Лично я одного,у которого у деда дом под школу забрали.И ещё дядька мой в лагерь попал..За хулиганку.
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Иванович Василий
Иванович Василий
))) Ахахахаха! Даже внук - и тот не выдержал! Браво внуку!
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Повностью згоден з спортсменом.
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