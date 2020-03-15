Дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий в спортивному світі як Вовк-хан із захопленням порівняв президента Росії Володимира Путіна з Йосипом Сталіним.

"Ми часто бачимо і чуємо, що керівники країн – всемогутні люди, що вони все можуть і все контролюють. У всіх проблемах і бідах звинувачують їх. Розумні люди розуміють, що це не зовсім так. Сьогодні я хочу провести паралель між двома керівниками країн, між вождем СРСР Сталіним і президентом Росії В. Путіним. Обидва цi керівника є домінуючими політиками світу свого часу. Обидва керівника з колін підняли і закріпили країну. Я захоплений вчинком і сміливістю президента Росії В. Путіна. Путін робить дуже важливий і потрібний крок для країни і для народу, реформуючи Конституцію країни", - написав ексбоєць у себе в Instagram.

Опублікувавши хвалебний пост у себе в Instagram 58-річний дагестанець отримав бурю негативу в коментарях.

"Волк-хан, ганьба вам. Відписка! Ви захищаєте людину, яка не поважає державу, конституцію і тим більше народ! Він і його зграя грабують Росію вже 20 років", - пишуть користувачі.

Потім дагестанець опублікував ще один пост, де зазначив, що від його сторінки відписався онук Сталіна:

"Шановні друзі! Після вчорашнього поста від мене відписалися близько 100 осіб, в тому числі і внук І. Сталіна Яків Джугашвілі. Вибачте, не догодив. Не догодив, тому що пишу сам і суто особиста думка".

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