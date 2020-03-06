Були сторонні люди: у справі із загибеллю українських шахістів у Москві виник новий поворот

З'ясувалися деякі деталі загибелі українських шахістів Станіслава Богдановича і його подруги Олександри Вернигори, які 5 березня були знайдені мертвими у Москві.
Сусідка загиблої пари в інтерв'ю life.ru розповіла про те, що відбувалося в квартирі перед трагедією. Так, за словами жінки, за кілька хвилин до того, що сталося, з квартири, де жила пара, були чутні голоси сторонніх людей.
Як зазначила сусідка, квартиронаймачі були пристойними людьми: у них ніколи не бувало шумно, вони не закатували вечірок і не заважали сусідам.
"Я навіть не очікувала, що таке може статися. Ми практично ніколи їх не бачили, хоча у мене мама літня і ми весь час вдома", – сказала вона.
Станіслав Богданович і Олександра Вернигора
life.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26-річний шахіст Богданович, колишній чемпіон України зі швидких шахів, перед смертю потрапив у базу "Миротворця" за те, що зіграв за збірну Росії в інтернет-матчі проти України.
5 березня тіла Богдановича і його дівчини, української шахістки Олександри Вернигори виявив у Москві батько Олександри, коли прийшов додому.
На голови загиблих були надягнуті целофанові пакети, що відразу дозволило висунути версію про звеселяючий газ, яким дихала пара з метою наркотичного ефекту. Також на тілах Богдановича і Вернигори були виявлені сліди ін'єкцій.
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