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6 березня • оновлено в 17:54
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Були сторонні люди: у справі із загибеллю українських шахістів у Москві виник новий поворот

5.1т
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З'ясувалися деякі деталі загибелі українських шахістів Станіслава Богдановича і його подруги Олександри Вернигори, які 5 березня були знайдені мертвими у Москві.

Сусідка загиблої пари в інтерв'ю life.ru розповіла про те, що відбувалося в квартирі перед трагедією. Так, за словами жінки, за кілька хвилин до того, що сталося, з квартири, де жила пара, були чутні голоси сторонніх людей.

Як зазначила сусідка, квартиронаймачі були пристойними людьми: у них ніколи не бувало шумно, вони не закатували вечірок і не заважали сусідам.

"Я навіть не очікувала, що таке може статися. Ми практично ніколи їх не бачили, хоча у мене мама літня і ми весь час вдома", – сказала вона.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

life.ru

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Автор
Денис Карпов
Тема
шахи
Місце
Росія Москва
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
На Скототворце отчитались о ликвидации "врага" Украины. Это не их голоса там были?
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