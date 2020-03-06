Були сторонні люди: у справі із загибеллю українських шахістів у Москві виник новий поворот

З'ясувалися деякі деталі загибелі українських шахістів Станіслава Богдановича і його подруги Олександри Вернигори, які 5 березня були знайдені мертвими у Москві.

Сусідка загиблої пари в інтерв'ю life.ru розповіла про те, що відбувалося в квартирі перед трагедією. Так, за словами жінки, за кілька хвилин до того, що сталося, з квартири, де жила пара, були чутні голоси сторонніх людей.

Як зазначила сусідка, квартиронаймачі були пристойними людьми: у них ніколи не бувало шумно, вони не закатували вечірок і не заважали сусідам.

"Я навіть не очікувала, що таке може статися. Ми практично ніколи їх не бачили, хоча у мене мама літня і ми весь час вдома", – сказала вона.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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