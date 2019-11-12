Буде 21 день: WADA пригрозило Росії судом

Президент Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді не сумнівається, що незабаром Росії буде заявлено про невідповідність статуса РУСАДА кодексу організації.

Ріді в інтерв'ю французькій радіостанції RFI розповів, що у представників РФ буде 21 день на те, щоб погодитися з висновками незалежних експертів, проте в такому розвитку подій він не впевнений.

WADA MIGnews.com

"Якщо вони не погодяться, що більш імовірно, справа може опинитися у Спортивному арбітражному суді. Ми не можемо одночасно бути і суддею, і присяжними, і прокурором, але ми можемо звернутися до суду, виступити в ролі тих, хто обвинувачує, і надавати докази. Сподіваюся, що це може стати початком періоду відновлення довіри", – заявив Крейг Ріді.

РУСАДА може втратити статус відповідності через підміну даних московської лабораторії, раніше переданих у WADA. Якщо це станеться, Росія може бути не допущена до участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо і 2022 року в Пекіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зізналася у підміні допінг-проб російських спортсменів.

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