Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Буде 21 день: WADA пригрозило Росії судом

582
Читати матеріал російською

Президент Міжнародного антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді не сумнівається, що незабаром Росії буде заявлено про невідповідність статуса РУСАДА кодексу організації.

Ріді в інтерв'ю французькій радіостанції RFI розповів, що у представників РФ буде 21 день на те, щоб погодитися з висновками незалежних експертів, проте в такому розвитку подій він не впевнений.

Новини
"Хлопці, вибачте, але без вас": в Росії заговорили про фіаско в допінг-скандалі

WADA

WADA

MIGnews.com

"Якщо вони не погодяться, що більш імовірно, справа може опинитися у Спортивному арбітражному суді. Ми не можемо одночасно бути і суддею, і присяжними, і прокурором, але ми можемо звернутися до суду, виступити в ролі тих, хто обвинувачує, і надавати докази. Сподіваюся, що це може стати початком періоду відновлення довіри", – заявив Крейг Ріді.

РУСАДА може втратити статус відповідності через підміну даних московської лабораторії, раніше переданих у WADA. Якщо це станеться, Росія може бути не допущена до участі в Олімпіадах 2020 року в Токіо і 2022 року в Пекіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зізналася у підміні допінг-проб російських спортсменів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки