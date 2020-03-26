Брюсу Лі не залишили шансів у сучасному ММА: спортивні підсумки 25 березня

МОЗ заявив у зверненні до українців, що коронавірус набирає швидкість, кількість інфікованих та померлих буде збільшуватися.

Медики виявили, що ще одним симптомом коронавіруса є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням

В Україні продовжили карантин на 30 днів – до 24 квітня. Кабмін ввів надзвичайну ситуацію по всій країні.

Коронавірус може триматися на деяких поверхнях до 17 днів! Як не заразитися через доставку їжі і посилки.