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26 березня • оновлено в 10:25
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Брюсу Лі не залишили шансів у сучасному ММА: спортивні підсумки 25 березня

2.2т
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Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду має намір покинути клуб, а легенда "Мілана" Паоло Мальдіні розповів, як лікувався від коронавірусу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 березня.

Крім того, легендарному Брюсу Лі не залишили шансів у сучасному ММА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Кріштіану Роналду Віталій Кличко Володимир Кличко Юрай Санітра
Тег
ФК Ювентус
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