Брюсу Лі не залишили шансів у сучасному ММА: спортивні підсумки 25 березня

Зірка "Ювентуса" Кріштіану Роналду має намір покинути клуб, а легенда "Мілана" Паоло Мальдіні розповів, як лікувався від коронавірусу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 25 березня.
Крім того, легендарному Брюсу Лі не залишили шансів у сучасному ММА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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