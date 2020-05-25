Через деякий час він знову впав у кому і був підключений до апарату ЕКМО

Після пробудження батько Хабіба не міг розмовляти і рухатися, його стан залишався важким

Абдулманап перебував у Махачкалі, звідки його спеціальним бортом доставили в одну з лікарень Москви

Стан батька Хабіба був стабільним, але в один момент різко погіршився

Російський боєць змішаних єдиноборств, який недавно підписав контракт з UFC, Тагір Уланбеков заявив, що батько Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, продовжує знаходитися у важкому стані.

"Можу сказати тільки те, що він у важкому стані. Ми всі молимося за нього, просимо Всевишнього, щоб він скоріше повернув його до нас, щоб Абдулманап Магомедович швидше видужав, і щоб ми під його керівництвом далі пахали. Періодично уточнюю, як його стан. Мені кажуть, що важкий. Вже три тижні нічого не змінюється", – розповів Уланбеков в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Абдулманап Нурмагомедов і Тагір Уланбеков @tagir_ulanbekov

Росіянин виступає в найлегшій ваговій категорії. На його рахунку 10 перемог в 11 поєдинках.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов вперше поділився інформацією про стан батька.

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