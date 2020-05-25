Російський боєць змішаних єдиноборств, який недавно підписав контракт з UFC, Тагір Уланбеков заявив, що батько Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, продовжує знаходитися у важкому стані.
"Можу сказати тільки те, що він у важкому стані. Ми всі молимося за нього, просимо Всевишнього, щоб він скоріше повернув його до нас, щоб Абдулманап Магомедович швидше видужав, і щоб ми під його керівництвом далі пахали. Періодично уточнюю, як його стан. Мені кажуть, що важкий. Вже три тижні нічого не змінюється", – розповів Уланбеков в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.
Абдулманап Нурмагомедов і Тагір Уланбеков
@tagir_ulanbekov
Росіянин виступає в найлегшій ваговій категорії. На його рахунку 10 перемог в 11 поєдинках.
Як повідомляє OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов вперше поділився інформацією про стан батька.
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