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25 травня • оновлено в 12:30
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Боєць UFC з Росії Тагір Уланбеков прокоментував стан батька Хабіба

  • В кінці квітня Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований з діагнозом пневмонія

  • Стан батька Хабіба був стабільним, але в один момент різко погіршився

  • Абдулманап перебував у Махачкалі, звідки його спеціальним бортом доставили в одну з лікарень Москви

  • Там він тиждень пролежав у штучній комі

  • Після пробудження батько Хабіба не міг розмовляти і рухатися, його стан залишався важким

  • Через деякий час він знову впав у кому і був підключений до апарату ЕКМО

1.5т
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Російський боєць змішаних єдиноборств, який недавно підписав контракт з UFC, Тагір Уланбеков заявив, що батько Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, продовжує знаходитися у важкому стані.

"Можу сказати тільки те, що він у важкому стані. Ми всі молимося за нього, просимо Всевишнього, щоб він скоріше повернув його до нас, щоб Абдулманап Магомедович швидше видужав, і щоб ми під його керівництвом далі пахали. Періодично уточнюю, як його стан. Мені кажуть, що важкий. Вже три тижні нічого не змінюється", – розповів Уланбеков в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Абдулманап Нурмагомедов і Тагір Уланбеков

Абдулманап Нурмагомедов і Тагір Уланбеков

@tagir_ulanbekov

Росіянин виступає в найлегшій ваговій категорії. На його рахунку 10 перемог в 11 поєдинках.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов вперше поділився інформацією про стан батька.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
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