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Боєць UFC виграв бій ефектним нокаутом за дев'ять секунд

Боєць UFC виграв бій ефектним нокаутом за дев'ять секунд
Епізод викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах
1.8тЧитати матеріал російською

Боєць змішаного стилю (MMA) Джаірзіньо Розенструік здобув перемогу нокаутом над американцем Алленом Кроудер на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Голландський важкоатлет переміг суперника за дев'ять секунд. Це другий результат в історії дивізіону. Автором найшвидшого нокауту у важкій вазі є американець Дон Фрай, який переміг Томаса Раміреса на турнірі UFC 8 в 1996 році.

Для Розенструіка ця перемога стала восьмою в кар'єрі. Голландець жодного разу не поступився за правилами MMA.

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Тема
UFC
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