Боєць UFC відправив у нокдаун свою дівчину

Зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) середній ваговій категорії Майк Перрі випадково вирубав свою дівчину Даніель Никерсон.

Пара вирішила зробити барвисте відео для свого Instagram і надівши боксерські рукавички вийшла в ринг. Поєдинок тривав недовго. Нікерсон на мить втратила концентрацію, після чого їй прилетів удар в голову, який відправив красуню в нокдаун.

27-річний американець виступає в UFC з серпня 2016 року. Всього на його рахунку 16 боїв у змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 12 перемог при чотирьох поразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Синтія кальвіль догодила в пікантну ситуацію перед турніром UFC on ESPN 7. Спортсменці довелося повністю роздягтися на церемонії зважування.

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