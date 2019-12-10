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10 грудня • оновлено в 18:08
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Боєць UFC отримав жахливу травму на останній секунді бою: фото і відео 18+

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Нідерландський боєць UFC Алістар Оверім отримав жахливу травму обличчя в бою проти Жаірзіньо Розенструйка з Суринаму на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату в Вашингтоні.

Як передає sport.ua, коли до кінця бою залишалися лічені секунди, суперник завдав потужного удару Оверіму і звалив його з ніг. В результаті у нідерландця з'явилося величезне розсічення верхньої губи. Рефері присудив його супернику перемогу нокаутом, хоча травмований Оверім, швидше за все, йшов до перемоги суддівським рішенням.

Відео удару (18+)

Фото після удару (18+)

Страшна травма Алістара Оверіма

Страшна травма Алістара Оверіма

themmacommunity.com

Алістар Оверім

Алістар Оверім

themmacommunity.com

Алістар Оверім

Алістар Оверім

themmacommunity.com

Уже відомо, що Оверім переніс успішну операцію по відновленню розірваної верхньої губи. Про це повідомив журналіст Аріель Хельвані з посиланням на команду голландця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боксер звірячим нокаутом повісив суперника на канати.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Місце
США Вашингтон
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