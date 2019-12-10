Боєць UFC отримав жахливу травму на останній секунді бою: фото і відео 18+

Нідерландський боєць UFC Алістар Оверім отримав жахливу травму обличчя в бою проти Жаірзіньо Розенструйка з Суринаму на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату в Вашингтоні.

Як передає sport.ua, коли до кінця бою залишалися лічені секунди, суперник завдав потужного удару Оверіму і звалив його з ніг. В результаті у нідерландця з'явилося величезне розсічення верхньої губи. Рефері присудив його супернику перемогу нокаутом, хоча травмований Оверім, швидше за все, йшов до перемоги суддівським рішенням.

Відео удару (18+)

Фото після удару (18+)

Страшна травма Алістара Оверіма themmacommunity.com

Алістар Оверім themmacommunity.com

Алістар Оверім themmacommunity.com

Уже відомо, що Оверім переніс успішну операцію по відновленню розірваної верхньої губи. Про це повідомив журналіст Аріель Хельвані з посиланням на команду голландця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боксер звірячим нокаутом повісив суперника на канати.

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