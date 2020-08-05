МоваЯзык

Топтеми:

Боєць ММА з Луганська: там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння майбутнього

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
2,6 т.
Віталій Сліпенко

Віталій Сліпенко зробив відверте зізнання. Instagram Віталія Сліпенка

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Віталій Сліпенко розповів про ситуацію в окупованому Луганську, з якого він переїхав до Росії в 2014 році.

За словами спортсмена, йому був складно залишити свою сім'ю і переїхати, але він ні про що не шкодує.

"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління росте, змінюється, але більша частина хлопців звідти переїжджають хто куди, бо там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – наводить слова Сліпенка News.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Крим, шокував рівень життя на півострові.

Титулована 18-річна спортсменка їхала 4,5 години від Ялти до Нового світу, і була вражена станом транспортних розв'язок і відсутністю інфраструктури.

MMA
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Інші види спорту