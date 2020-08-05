Боєць ММА з Луганська: там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння майбутнього

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) Віталій Сліпенко розповів про ситуацію в окупованому Луганську, з якого він переїхав до Росії в 2014 році.

За словами спортсмена, йому був складно залишити свою сім'ю і переїхати, але він ні про що не шкодує.

"Тут, в Росії у мене багато можливостей і перспектив. У мене кар'єра йде вгору, я зустрів свою майбутню дружину і друзів, тому події того року і переїзд сильно змінили моє життя. Звичайно, мені важко від того, що відбувається у мене вдома, і важко усвідомлювати, що це все не скоро закінчиться. Покоління росте, змінюється, але більша частина хлопців звідти переїжджають хто куди, бо там немає ні життя, ні роботи, ні розуміння подальшого майбутнього", – наводить слова Сліпенка News.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Крим, шокував рівень життя на півострові.

Титулована 18-річна спортсменка їхала 4,5 години від Ялти до Нового світу, і була вражена станом транспортних розв'язок і відсутністю інфраструктури.