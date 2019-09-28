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28 вересня • оновлено в 20:22
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Боєць ММА випив пива під час бою, продовжив битися і програв: відеофакт

1.2т Читати матеріал російською

Бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Пауло Бананада відзначився одіозною витівкою на турнірі FFC 40 у столиці Перу Лімі.

Спортсмен проводив поєдинок проти представника Перу Джонні Івасаки. Після першого раунду, який пройшов в досить спокійно боротьбі, Бананада вирішив зняти стрес за допомогою алкоголю.

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Бразилець виліз на стінку октагона та попросив келих пива в одного з глядачів. Вгамувавши спрагу, Пауло повернувся на канвас рингу. Цей момент залишився непоміченим рефері, а перемога в поєдинку в підсумку дісталася Івасаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з бойового самбо, який виступає у змішаних єдиноборствах, Расул Мірзаєв з Росії зазнав несподіваної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 глибоким нокаутом.

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Тема
MMA
Місце
Перу Ліма
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