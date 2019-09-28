Боєць ММА випив пива під час бою, продовжив битися і програв: відеофакт

Бразильський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Пауло Бананада відзначився одіозною витівкою на турнірі FFC 40 у столиці Перу Лімі.
Спортсмен проводив поєдинок проти представника Перу Джонні Івасаки. Після першого раунду, який пройшов в досить спокійно боротьбі, Бананада вирішив зняти стрес за допомогою алкоголю.
Бразилець виліз на стінку октагона та попросив келих пива в одного з глядачів. Вгамувавши спрагу, Пауло повернувся на канвас рингу. Цей момент залишився непоміченим рефері, а перемога в поєдинку в підсумку дісталася Івасаки.
Ayer paso algo hermoso en FFC 40. Termino el 1R y Paulo Bananada no se aguanto las ganas de tomarse una cerveza. Asi es como se hidrata un deportista de verdad! Por cierto, perdio por decision unanime Bananada pic.twitter.com/x9KU18sdOY- Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 26 вересня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з бойового самбо, який виступає у змішаних єдиноборствах, Расул Мірзаєв з Росії зазнав несподіваної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 глибоким нокаутом.
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