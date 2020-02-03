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3 лютого • оновлено в 19:15
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Боєць ММА відмовився здаватися, отримав страшний перелом і програв чемпіонський пояс: відео 18+

1.2т
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Американський боєць змішаних єдиноборств Пет Сабатіні отримав страшний перелом під час бою із співвітчизником Джеймсом Гонсалесом на турнірі CFFC 81, який проходив в Бенсалемі (США).

Сабатіні захищав чемпіонський пояс у напівлегкій вазі, проте не зміг продовжити поєдинок вже через 46 секунд після його початку.

Пет Сабатіні (праворуч)

Пет Сабатіні (праворуч)

USA Today

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Боєць ММА одним ударом нокаутував п'яного гопника

Претендент вдало провів стартову атаку і захопив Пета за руку, а потім вирішив перейти на больовий прийом. Чемпіон спробував підняти суперника, а потім кинути на канвас, проте під час виконання трюку його рука зігнулася в зворотню сторону.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами! 18+

При цьому Сабатіні жодного разу не показав рефері та супернику, що він готовий здатися, а продовжував тримати Гонсалеса на руці. Лише коли бійці розійшлися в сторони, чемпіон вказав рефері на свою травму і той зупинив бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця ММА Олексія Єфремова відправили в нокаут за півхвилини.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
MMA
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