Боєць ММА відмовився здаватися, отримав страшний перелом і програв чемпіонський пояс: відео 18+

Американський боєць змішаних єдиноборств Пет Сабатіні отримав страшний перелом під час бою із співвітчизником Джеймсом Гонсалесом на турнірі CFFC 81, який проходив в Бенсалемі (США).
Сабатіні захищав чемпіонський пояс у напівлегкій вазі, проте не зміг продовжити поєдинок вже через 46 секунд після його початку.
Пет Сабатіні (праворуч)
USA Today
Претендент вдало провів стартову атаку і захопив Пета за руку, а потім вирішив перейти на больовий прийом. Чемпіон спробував підняти суперника, а потім кинути на канвас, проте під час виконання трюку його рука зігнулася в зворотню сторону.
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Yikes. # CFFC81 pic.twitter.com/KLwGE4ggkn- UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) February 2, 2020
При цьому Сабатіні жодного разу не показав рефері та супернику, що він готовий здатися, а продовжував тримати Гонсалеса на руці. Лише коли бійці розійшлися в сторони, чемпіон вказав рефері на свою травму і той зупинив бій.
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