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4 березня • оновлено в 17:05
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Боєць ММА програв страшним нокаутом і почав битися в конвульсіях: відео 18+

1.9т
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Американський боєць MMA Клівленд Маклін переміг співвітчизника Десмонда Мура жорстоким нокаутом на турнірі Titan FC 59.

Бій тривав всього декілька хвилин. Суддя відразу ж зупинив бій після того, як Маклін засадив Мура коліном у підборіддя, відправивши його у важкий нокаут. Останній після пропущеного удару знепритомнів, а його тіло почало битися в конвульсіях.

Відео 18+

Для 30-річного Макліна ця перемога стала 12-ю в кар'єрі. Також в його пасиві сім поразок. 31-річний Мур зазнав своєї п'ятої поразки. На його рахунку 6 перемог. Цікаво, що чотири останні бої він програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий кікбоксер переміг кривавим нокаутом, розламавши супернику ніс.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
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