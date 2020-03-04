Боєць ММА програв страшним нокаутом і почав битися в конвульсіях: відео 18+

Американський боєць MMA Клівленд Маклін переміг співвітчизника Десмонда Мура жорстоким нокаутом на турнірі Titan FC 59.

Бій тривав всього декілька хвилин. Суддя відразу ж зупинив бій після того, як Маклін засадив Мура коліном у підборіддя, відправивши його у важкий нокаут. Останній після пропущеного удару знепритомнів, а його тіло почало битися в конвульсіях.

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Для 30-річного Макліна ця перемога стала 12-ю в кар'єрі. Також в його пасиві сім поразок. 31-річний Мур зазнав своєї п'ятої поразки. На його рахунку 6 перемог. Цікаво, що чотири останні бої він програв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий кікбоксер переміг кривавим нокаутом, розламавши супернику ніс.

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