Боєць MMA повторив неймовірний трюк з "Матриці"

Бразильський боєць змішаного стилю (MMA) Мікель Перейра розмістив відео з тренування, де йому вдається зробити сальто назад, відштовхнувшись від стіни.

У коментарях прихильники спортсмена відзначили схожість цього трюку з ефектною бійкою в знаменитому фантастичному бойовику "Матриця".

"Зовсім як Нео, тільки без страховки" - зауважив один з фоловерiв бійця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 25-річний Перейра своєю технікою викликав справжній фурор на турнірі Road FC в березні 2019 року.

По ходу сутички бразилець неодноразово демонстрував нестандартну техніку: крутив вертушки, виконував місячне сальто і використовував клітку, щоб відштовхнутися і вдарити опонента.

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