Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Крістіан Едвардс (2-0) добув яскраву перемогу на турнірі Bellator 233.
21-річний Едвардс вже на 16-й секунді зустрічі ідеально потрапив ногою в голову 32-річному Цезарю Беннетту (0-1), ледь не відірвавши йому голову.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразилець Джонас Біларіньо на прізвисько Швидкість повернувся в MMA після трирічної відсутності і здобув дострокову перемогу над Джуніором Дуарте на турнірі Future FC 9 в Сан-Паулу.
29-річний Біларіньо нокаутував 28-річного Дуарте шаленим ударом коліном в стрибку на п'ятій хвилині поєдинку
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