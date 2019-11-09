Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Крістіан Едвардс (2-0) добув яскраву перемогу на турнірі Bellator 233.

21-річний Едвардс вже на 16-й секунді зустрічі ідеально потрапив ногою в голову 32-річному Цезарю Беннетту (0-1), ледь не відірвавши йому голову.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразилець Джонас Біларіньо на прізвисько Швидкість повернувся в MMA після трирічної відсутності і здобув дострокову перемогу над Джуніором Дуарте на турнірі Future FC 9 в Сан-Паулу.

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