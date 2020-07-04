Бодібілдер розтовстів до 317 кг і опинився в інвалідному кріслі

Житель англійського міста Джарроу Марк Семан розтовстів до 317 кілограмів і зіткнувся з ризиком передчасної смерті, повідомляє газета The Sun.

Чоловік в минулому був бодiбiлдером і відрізнявся здоровим і підтягнутим тілом.

"В юності я неодноразово сидів на дієтах і дотримувався спортивного режиму, щоб схуднути, але через деякий час зайві кілограми поверталися. Я зростом 198 сантиметрів, так що моя нормальна вага – близько 127 кілограмів", – заявив англієць.

Марк Семан ncjMedia

У 2008 році при вазі в 254 кілограми Семану вдалося скинути близько 50-60 кілограмів.

"У мене відмінно виходило. Але через роки вага повернулася, і я поправився до 317 кілограмів", – пояснив він.

Лікарі попереджають, що Семан досяг межі ожиріння. Британець майже не ходить і найчастіше пересувається в інвалідному кріслі.

"Я в критичному положенні. Лікарі кажуть, що я можу померти в будь-який момент. Я ризикую не дотягнути до Різдва. У мене апное уві сні, тому я задихаюся, коли сплю. Я користуюся апаратом, який допомагає мені дихати вночі", – поділився проблемами британець.

Для того щоб Семана допустили до операції по зменшенню шлунка, йому потрібно скинути як мінімум 100 кілограмів. Він уже почав дотримуватися збалансованого харчування.

"Мені чекає довгий шлях, і він буде дуже важким", – заявив Семан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медбрат-бодібілдер з Сан-Франциско Майк Шульц, що перехворів на коронавірус, показав зміни свого тіла.