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Бодібілдер розтовстів до 317 кг і опинився в інвалідному кріслі

Максим Богданов
Максим Богданов
Інші види спорту
3,6 т.
Марк Семан

Марк Семан поправився до 317 кг. The Sun

Житель англійського міста Джарроу Марк Семан розтовстів до 317 кілограмів і зіткнувся з ризиком передчасної смерті, повідомляє газета The Sun.

Чоловік в минулому був бодiбiлдером і відрізнявся здоровим і підтягнутим тілом.

"В юності я неодноразово сидів на дієтах і дотримувався спортивного режиму, щоб схуднути, але через деякий час зайві кілограми поверталися. Я зростом 198 сантиметрів, так що моя нормальна вага – близько 127 кілограмів", – заявив англієць.

Марк Семан

Марк Семан ncjMedia

У 2008 році при вазі в 254 кілограми Семану вдалося скинути близько 50-60 кілограмів.

"У мене відмінно виходило. Але через роки вага повернулася, і я поправився до 317 кілограмів", – пояснив він.

Лікарі попереджають, що Семан досяг межі ожиріння. Британець майже не ходить і найчастіше пересувається в інвалідному кріслі.

"Я в критичному положенні. Лікарі кажуть, що я можу померти в будь-який момент. Я ризикую не дотягнути до Різдва. У мене апное уві сні, тому я задихаюся, коли сплю. Я користуюся апаратом, який допомагає мені дихати вночі", – поділився проблемами британець.

Для того щоб Семана допустили до операції по зменшенню шлунка, йому потрібно скинути як мінімум 100 кілограмів. Він уже почав дотримуватися збалансованого харчування.

"Мені чекає довгий шлях, і він буде дуже важким", – заявив Семан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медбрат-бодібілдер з Сан-Франциско Майк Шульц, що перехворів на коронавірус, показав зміни свого тіла.

Англія
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