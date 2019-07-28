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Блискавка вбила спортсменку під час забігу

3.1т Читати матеріал російською

Удар блискавки вбив норвезьку спортсменку під час трейлраннінгового забігу - спортивної дисципліни, що являє собою біг по природному рельєфу у вільному темпі або в рамках змагання

За інформацією Le Soir, блискавка вразила 45-річну спортсменку на висоті дві тисячі метрів над рівнем моря. RaiNews уточнює, що в той момент забіг вже перервали через несприятливі метеоумови, однак жінка перебувала на віддаленiй ізольованій ділянці. Спортсменка була жива, коли її знайшли рятувальники, проте пізніше померла в лікарні.

Минулого тижня в Італії трималася висока температура.27 липня в країні почалися сильні грози, що супроводжуються ураганним вітром і градом. Помаранчевий рівень попередження про небезпеку був оголошений в ряді північних і центральних районів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, що в Малайзії 18-річний воротар потрапив в реанімацію після удару блискавки.

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