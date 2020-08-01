Беленюк з наслідками перевірив розтяжку Терлюгі. Відео

Прославлений український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк потрапив в забавну ситуацію, коли спробував перевірити розтяжку багаторазової чемпіонки та призерки чемпіонату Європи з карате Анжеліки Терлюги.

Українка мала збити рулон туалетного паперу з голови борця і вдало впоралася з цим завданням, проте наслідки цього удару стали нищівними для однієї з фоторамок.

Від удару рулон відлетів в стелаж, де розташовувалися фотографії Беленюка, та збив рамку, яка впавши на підлогу, розбилася на дрібні осколки.

"На щастя!" – прокоментував епізод Жан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Терлюга порадувала пiдписників знімком в рожевому купальнику на тлі заходу. Фоловери спортсменки не змогли стримати емоції і засипали її компліментами в коментарях під постом в Instagram.