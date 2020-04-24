Беленюк висловився про українську мову: спортивні підсумки 23 квітня

Борець і депутат Жан Беленюк пояснив, чому спілкується російською мовою, а російський коментатор Василь Уткін знову викликав на баттл пропагандиста Володимира Соловйова.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 квітня.

Крім того, колишній футболіст збірної України Євген Левченко висловився про Володимира Зеленського. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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