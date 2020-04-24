Головна Новини
24 квітня • оновлено в 09:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Беленюк висловився про українську мову: спортивні підсумки 23 квітня

1.1т
Читати матеріал російською

Борець і депутат Жан Беленюк пояснив, чому спілкується російською мовою, а російський коментатор Василь Уткін знову викликав на баттл пропагандиста Володимира Соловйова.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 квітня.

Крім того, колишній футболіст збірної України Євген Левченко висловився про Володимира Зеленського. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Хочу принизити тебе": Уткін знову викликав Соловйова на баттл, назвавши того фашистом

"Використовую російську": депутат "Слуги народу" відмовився "нарочито" говорити на мові

Удар по "Динамо": ЗМІ з'ясували плани УЄФА по Лізі чемпіонів

"Не вважаю за людину": легенда російського MMA відповів Ємельяненку

"Багато розчарувалися": Левченко сказав, чому Зеленський нічого не змінив в Україні

Стрімершу Франсін Fran Во зацькували на Overwatch Flash Ops через груди

Дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Мальцев знаходиться в комі

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін Олександр Емельяненко Жан Беленюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • В Італії вперше з початку пандемії за добу вилікувалося більше людей, ніж заразилося.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала другою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку