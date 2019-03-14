"Б*дло тупориле": "д*біл Губернієв" нарвався в Росії

Російський коментатор Дмитро Губернієв нарвався на величезну хвилю критики в інтернеті, після свого інтерв'ю про популяризацію лижних гонок у країні.

Дмитро Губернієв Instagram

"Особисто я для просування цього спорту в маси докладаю максимум зусиль. На чемпіонаті світу я зробив найбільше в країні, за винятком самих спортсменів – тих, хто боровся за медалі. Практично наодинці намагався зрушити цю історію з мертвої точки, залучаючи друзів-артистів та інших атлетів", — цитує Губерніева RT.

Такі слова одіозного журналіста спровокували бурю в мережі.

"Ну й мерзенний же персонаж. Д*біле, для популяризації лиж Вяльби зробила в мільйон разів більше, ніж весь твій нікчемний канал", "Замовкни вже, б*дло тупориле", — лаються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники почали вимагати звільнити Губернієва за наклеп на адресу чемпіона світу з біатлону Антона Бабікова.

Раніше Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

ЗМІ назвали журналіста "головним конферансьє Путіна", згадавши, що він вів усі масові заходи на підтримку президента РФ.

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