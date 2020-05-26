Триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики Артур Далалоян розповів про обставини зараження на коронавірус спортсменів на закритій базі "Новогорск" у підмосковних Хімках.

Збірна Росії зі спортивної гімнастики проходила збір на базі "Новогорск". 2 квітня стало відомо, що двоє з них здали позитивний тест на коронавірус. Ними виявилися гімнаст Сергій Найдин і головний тренер збірної Андрій Родіоненко.

База "Новгорск"

Далалоян заявив, що йому донині незрозуміло, де спортсмени могли заразитися COVID-19. За його словами, після того, що сталося, атлетів із негативними результатами переселили в окрему частину бази.

"Передбачалося, що нас закриють на два тижні без тренувань, розподілять на групи, і ось цими п'ятірками ми повинні були ходити харчуватися, гуляти не далі за 50 метрів від готелю", – цитує гімнаста ТАСС.

У результаті спортсменів відправили додому для дотримання карантину.

"Проходить буквально кілька годин – нас знову обдзвонюють лікарі і кажуть, що завтра нас усіх відпускають по домівках, і у нас просто буде 14-денний карантин, оскільки ми контактували з хворими", – підсумував Далалоян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тренер Антон Кадушин, який контактував із українцем Олександром Усиком після скасування ліцензійного олімпійського турніру з боксу в Лондоні, заразився коронавірусом.

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