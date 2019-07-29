"Бандитка": українська чемпіонка кардинально змінила імідж і викликала переполох в мережі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зважилася на екстравагантний крок після перемоги на чемпіонаті світу-2019 в Будапешті. Знаменита спортсменка перефарбувала волосся в рожевий колір.

Як повідомила Ольга на своїй сторінці в Instgram, зміна іміджу - це своєрідний виклик самій собі.

"Душа вимагає змін. Ну, а взагалі це був виклик самій собі. Якщо бути медалі на ЧС-2019, значить бути і рожевому волоссю. А які ви кидаєте собі виклики?", - підписала своє фото Харлан.

Фанати явно не очікували побачити свою улюбленицю в новому образі, проте більшість оцінили зміни позитивно. "Чемпіонка може дозволити собі все", "Супер. Молодець, дуже-дуже красиво", "Лайк і респект", "Бандитка", - коментують користувачі.

Нагадаємо, в Будапешті українка в яскравій манері здобула свою четверту індивідуальну перемогу на чемпіонатах світу, заколовши у фінальній битві росіянку Велику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа найстильніша спортсменка України.

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