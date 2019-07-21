Авто влетіло в натовп глядачів на перегонах в Киргизії

Трагічний інцидент стався в Бішкеку на змаганнях з дрифту. В одному з поворотів водій не впорався з керуванням і виїхав з траси, влетівши в натовп глядачів, які стояли на узбіччі.

Як повідомляють РІА Новости, з посиланням на управлінні забезпечення безпеки дорожнього руху Киргизії, допомогу постраждалим надали медики, якi чергували на місці. Одна людина була госпіталізована. Точне число людей, які отримали травми, з'ясовується.

Новини Гоночне авто влетіло в натовп глядачів на автошоу на Мальті

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома в минулому українська гімнастка загинула у Львові в неділю, 16 червня. Жінку на смерть розчавило авто.

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