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27 вересня • оновлено в 18:53
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"Американський Беленюк" заговорив про супербій з Хабібом

2.3т Читати матеріал російською

Дворазовий чемпіон світу з вільної боротьби Кайл Дейк (США) висловив бажання битися з росіянином Хабібом Нурмагомедовим, чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

Кайл Дейк

Кайл Дейк

AP

Дейк водночас наголосив, що готовий провести поєдинок із Нурмагомедовим за правилами вільної боротьби, а не в октагоні. "Ну що, Хабібе? Давай зробимо це", — додав американець, слова якого наводить fight-library.com.

"Американський Беленюк" заговорив про супербій з Хабібом

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Нурмагомедов залишається непереможеним бійцем MMA, в його активі 28 перемог у 28 поєдинках. 7 вересня він вдруге захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі, перемігши американця Дастіна Пор’є.

28-річний Дейк — дворазовий чемпіон світу з вільної боротьби в категорії до 79 кілограмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Жан Беленюк на чемпіонаті світу в Нур-Султані також став дворазовим чемпіоном світу, що є найкращим досягненням за історію серед вітчизняних борців.

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Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Беленюююююк...хахаха, что за бреееед
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