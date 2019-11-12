Американська гімнастка померла, зламавши хребет

20-річна гімнастка з США Мелані Коулмен померла в лікарні після травми, отриманої на тренуванні.

Як повідомляє The Sun, вона займалася на брусах, але зісковзнула і отримала важку травму хребта. Лікарі боролися за її порятунок кілька днів, але марно: ушкодження виявилися несумісними з життям.

Мелані Коулмен померла після невдалого падіння Southern Connecticut State University

Мелані Коулмен вчилася в університеті Південного Коннектикуту і вважалася перспективною спортсменкою, входила в групу підготовки до Олімпійських ігор. Однак мріям і планам дівчини збутися не судилося. Університет висловив співчуття батькам Мелані і її чотирьом братам і сестрам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний американський бігун Томас Стенлі помер незвичайною смертю – від удару блискавки біля фінішу ультрамарафону.

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