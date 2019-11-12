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12 листопада • оновлено в 17:23
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Американська гімнастка померла, зламавши хребет

2.6т
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20-річна гімнастка з США Мелані Коулмен померла в лікарні після травми, отриманої на тренуванні.

Як повідомляє The Sun, вона займалася на брусах, але зісковзнула і отримала важку травму хребта. Лікарі боролися за її порятунок кілька днів, але марно: ушкодження виявилися несумісними з життям.

Мелані Коулмен померла після невдалого падіння

Мелані Коулмен померла після невдалого падіння

Southern Connecticut State University

Мелані Коулмен вчилася в університеті Південного Коннектикуту і вважалася перспективною спортсменкою, входила в групу підготовки до Олімпійських ігор. Однак мріям і планам дівчини збутися не судилося. Університет висловив співчуття батькам Мелані і її чотирьом братам і сестрам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33-річний американський бігун Томас Стенлі помер незвичайною смертю – від удару блискавки біля фінішу ультрамарафону.

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
США
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
А где тренер в это время был? Почему не страховал?
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