62-кілограмова дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника. Відео

У межах поп-MMA промоушену "Наша справа" відбувся незвичайний бій, у якому взяла участь дівчина-боєць змішаних єдиноборств Дарина Маздюк і блогер Григорій Чистяков.

На YouTube-каналі організації з'явилося відео протистояння, яке закінчилося вже в середині першого раунду. Спочатку 240-кілограмовий чоловік навалився на спортсменку всім тілом, спробувавши затиснути її біля сітки, проте 62-кілограмова Маздюк зуміла стримати його тиск.

Після відновлення поєдинку Дарина завдала супернику удару по голові, після якого він опинився на канвасі. Дівчина-боєць продовжила добивати Чистякова, і вже через 10-15 секунд він здався.

Маздюк провела п'ять поєдинків у MMA. В її активі чотири перемоги за однієї поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник російського бійця змішаних єдиноборств Федора Ємельяненка бразилець Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів.