"Відмовив 300 жінкам": 440-кілограмовий силач здивував вибором майбутньої дружини

Пакистанський гігант Арбаб Хізер Хайат, вага якого становить 440 кг, став знаменитим на батьківщині завдяки своїй неймовірній силі. Місцевий богатир розповів, якою має бути його обраниця.

"Вона повинна важити не менше 100 кг і бути високою – мінімум 193 см, щоб ми підходили один одному. Я шукаю собі дружину-"важковаговика", оскільки боюся, що розчавлю дівчину, якщо вона буде худа. З цієї причини мені довелося відмовити вже 200-300 жінкам", – заявив Хізер Хайат в інтерв'ю агентству DailyMail.

Пакистанський халк Caternews.com

Крім жорстких антропометричних критеріїв, обраниця "пакистанського халка" повинна вміти добре та багато готувати, щоб зуміти прогодувати чоловіка. Хізер Хайат з'їдає 36 яєць на сніданок, близько 3 кг м'яса на день і запиває це 5 літрами молока.

Пакистанський халк New York Post

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Пакистанський халк Caternews.com

Варто відзначити, що місцеві жителі дуже люблять і поважають свого богатиря. У Пакистані його називають найсильнішою людиною світу.

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