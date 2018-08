34 "золота"! Україна виграла ЧЄ з паралімпійського плавання

Збірна України з паралімпійського плавання виграла чемпіонат Європи, який з 13 по 19 серпня проходив в Дубліні (Ірландія). "Синьо-жовта" команда стала першою в загальномедальному заліку, завоювавши 107 медалей - 34 золотих, 44 срібних і 29 бронзових.

Всього в європейській першості брали участь понад 500 спортсменів з 40 країн.

Найбільший внесок до скарбнички нашої збірної зробили Ярослав Денисенко (4 "золота" і 2 "срібла"), Максим Кріпак (4 "золота" і 2 "срібла"), Євген Богодайко (3" золота "і 2" срібла "), Віктор Смирнов (3 "золота", 3 "срібла" і одна "бронза"), Денис Дубров (2 "золота", 2 "срібла" і одна "бронза"), Максим Веракса (2 "золота" і одна "бронза"), Ярослав Семененко (2 "золота"), Ілля Яременко (одне "золото"), Андрій Трусов ( "золото", "срібло", "бронза") і Єлизавета Мерешко (4 "золота" і 2 "срібла").

WHAT A CONTEST! Just 0.03secs separated the top ✌️

Vasyl Krainyk🇺🇦takes 🥇with @EversMarc 🇳🇱settling for 🥈 # Dublin2018 pic.twitter.com/FX4kqsn1Sl