Шевченко змінив склад збірної України на матчі з Францією, Іспанією та Німеччиною

Замість гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, який отримав травму і не зможе допомогти збірній України, головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко викликав до складу національної команди півзахисника "Ференцвароша" Олександра Зубкова.

Хавбек угорського клубу був і у вересневому списку, проте не відзначився оптимальними ігровими кондиціями і пропустив збір.

7 жовтня в Сен-Дені збірна України проведе товариський матч проти Франції. 10-го наша команда в 3-му турі групового раунду Ліги націй в Києві прийме Німеччину, а 13 жовтня в 4-му турі Ліги націй зіграє з Іспанією.

Оновлений склад збірної України на матчі жовтня 2020 року.

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Георгій Бущан ("Динамо").

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (всi – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія ), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (всі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – "Динамо"), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу зберегла свої позиції в рейтингу ФІФА.