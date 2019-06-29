Розстріляний директор спортклубу Кадирова: спортивні підсумки 28 червня

У Росії розстріляли директора бійцівського клубу Кадирова: момент потрапив на відео. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 28 червня.
Крім того, легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб і легендарний Тайсон сказився в Польщі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
У Росії розстріляли директора бійцівського клубу Кадирова: момент потрапив на відео. 18+
"Проміняв": легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб
Україна завоювала ще два "золота" Європейських ігор, вигравши унікальну гонку
"Ви н***я не розумієте!" Легендарний Тайсон сказився в Польщі
Живе в Росії: легенда "Динамо" зробив визнання
"Не вважаю правильним": футболіст збірної України безглуздо виправдався за перехід в клуб з Росії
Росія має намір відродити чемпіонат СРСР з футболу
Пройде в Україні! ФБУ представила промо історичної події в баскетболі 3х3
Українка встановила вражаючий рекорд на Євробаскеті-2019
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!