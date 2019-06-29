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Розстріляний директор спортклубу Кадирова: спортивні підсумки 28 червня

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У Росії розстріляли директора бійцівського клубу Кадирова: момент потрапив на відео. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 28 червня.

Розстріляний директор спортклубу Кадирова: спортивні підсумки 28 червня

Крім того, легенда "Динамо" висміяв перехід футболіста збірної України в російський клуб і легендарний Тайсон сказився в Польщі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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