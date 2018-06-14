"Республіка?" На російському радіо чемпіонку світу затроллили через "ДНР"

Чемпіонка світу з пауерліфтингу росіянка Мар'яна Наумова, яка також є "громадянкою" ДНР", розповіла, чому підтримує так звані "республіки" Донбасу.

Інтерв'ю спортсменка дала радіостанції "Ехо Москви", які її розпитали про "громадянство".

Так, на запитання ведучого про те, що таке "ДНР" Наумова відповіла: "Це - та земля... "Донецька Народна Республіка"... Це - ті люди, які не погодилися жити при тій владі, яка прийшла в Україну. І які відстоюють свою територію".

Ведучий у відповідь оголосив, що створена "ЕМР - Ехівська Московська Республіка" і запропонував подарувати спортсменці "паспорт" цієї "республіки".

Наумова зазначила, що юридично "ДНР" ніхто не визнав, але "де-факто це зараз окрема держава" і запропонувала ведучому з'їздити в Донецьк.

"Поїдьте. Ви взагалі не побачите різниці, наприклад, між Москвою і Донецьком. Там є всі ознаки окремої держави, там є кордони, там органи, там є уряд, який обрав народ", - зазначила вона.

Спортсменка також розповіла, що потрібно зробити для визнання Росією незалежності "ДНР".

"Ви знаєте, підійти до Путіна і сказати: "Чому ти не визнаєш цю республіку?". Тому що ті люди, які там воюють, вони не хочуть тільки цю територію, тому що там є ще руські люди, які не хочуть жити під цією владою", - впевнена вона.

"Я не Путін, я не можу (нерозбірливо) зробив цей крок, ці документи визнав, а решту я поки зробити не можу. Я не вирішую це, я - не міністр оборони, я - не міністр закордонних справ", - пояснила Наумова.

При цьому, за її словами, РФ визнає документи "Л/ДНР".

"Росія визнає документи. Які мають громадяни "Донецької Народної Республіки" і "Луганської Народної Республіки". Я з паспортом можу спокійно пересуватися по Росії, щось купувати, у мене якщо подивиться міліціонер, все буде нормально", - сказала спортсменка.

Коли ведучий в черговий раз запропонував дівчині "організувати республіку" в студії, вона відповіла: "Хлопці, ви самі смієтеся, це не смішно".