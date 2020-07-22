Путін хоче все життя керувати, – Сабо про війну з Росією

Екстренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо назвав чимось неможливим війну з Росією.

"Те, що діється – це неможливо. У мене в Москві залишилися один друг і знайомі, і вони самі не розуміють, як і чому це сталося. Це біда. Найжахливіше – це те, що наша необстріляна молодь гине на своїй землі", – заявив Сабо в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він додав, що причиною конфлікту стало бажання українців рухатися в напрямку Європи, і розповів, за якої умови війна може закінчитися.

"За що? За те, що Україна захотіла йти в Європу. Тільки через це. Путін хоче все життя керувати? Та не буде так. Все одно він піде, на його місце прийде інший. І надія може бути на те, що той інший зрозуміє, що була зроблена помилка, і наші люди знову будуть дружити, поважати і любити один одного. Але для цього має пройти час, а сьогодні ми страждаємо", – поділився своєю думкою екстренер "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Йожеф Сабо назвав півзахисника київської команди Віктора Циганкова "ніяким".